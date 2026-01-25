Вашингтон остался без авиасообщения из-за снежной бури

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне в воскресенье полностью прекратил принимать и выпускать авиарейсы из-за мощной снежной бури, охватившей большую часть США, следует из сообщения столичной воздушной гавани.

Вашингтонский международный аэропорт имени Даллеса также отменил большинство рейсов.

Всего в субботу и воскресенье в США из-за снежной бури было отменено свыше 14,1 тыс. авиарейсов, из которых 10 тыс. были запланированы на воскресенье.

В воскресенье буря сильнее всего ударила по штатам на востоке США. Так, в сообщениях властей отмечается, что около 700 тыс. потребителей уже остались без электричества из-за сильных снегопадов и ледяного дождя.

Президент США Дональд Трамп в субботу назвал эту снежную бурю "исторической" и объявил режим ЧС в ряде штатов.