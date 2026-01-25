Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 25 января

Заявления Пескова по урегулированию, режим ЧС в Мурманской области, повреждение объектов энергетики в Белгороде

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил позднюю встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером тем, что американцы как посредники "гонят по времени". Он обусловил быстрое продвижение сделки выполнением договоренностей по территориальным вопросам по итогам Анкориджа.

- Россия никогда ничего не будет обсуждать с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, заявил Дмитрий Песков. По его словам, "нужно только ждать, когда она уйдет".

- В Мурманской области ввели режим ЧС из-за нарушения электроснабжения. В Мурманске и Североморске оно организовано по специальному графику, чередование рассчитано на периоды по четыре-пять часов. Работы по восстановлению опор ЛЭП осложнены удаленностью от дорог. Следствие выяснило, что две из пяти обрушившихся опор использовали с 1966 года, еще три - с 1980-х.

- В Белгороде в результате обстрела повреждены объекты энергетики.

- Арестована 18-летняя жительница Сургута, которая стала фигуранткой дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске.

- Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 (Тайвань) без страховки за полтора часа.

- В РФ не зарегистрировано случаев завоза вируса Нипах, вспышка которого наблюдается в Индии.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 25 января

Электроснабжение Мурманска и Североморска идет по спецграфику

 Электроснабжение Мурманска и Североморска идет по спецграфику

Раздачу продуктовых наборов начали в Мурманске

Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за нарушения электроснабжения

 Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за нарушения электроснабжения

Песков отметил, что быстрое продвижение сделки по Украине обеспечит имплементация формулы Анкориджа

Песков объяснил, почему встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером прошла в позднее время суток

 Песков объяснил, почему встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером прошла в позднее время суток

В РФ не зарегистрировано случаев завоза вируса Нипах

КТК вернул в эксплуатацию причальное устройство №3 после ремонта

Песков отметил, что методы Трампа в политике не совсем соответствуют курсу РФ на многополярный мир

Объекты энергетики повреждены в результате массированного обстрела Белгорода
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });