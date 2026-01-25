Что произошло за день: воскресенье, 25 января

Заявления Пескова по урегулированию, режим ЧС в Мурманской области, повреждение объектов энергетики в Белгороде

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил позднюю встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером тем, что американцы как посредники "гонят по времени". Он обусловил быстрое продвижение сделки выполнением договоренностей по территориальным вопросам по итогам Анкориджа.

- Россия никогда ничего не будет обсуждать с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, заявил Дмитрий Песков. По его словам, "нужно только ждать, когда она уйдет".

- В Мурманской области ввели режим ЧС из-за нарушения электроснабжения. В Мурманске и Североморске оно организовано по специальному графику, чередование рассчитано на периоды по четыре-пять часов. Работы по восстановлению опор ЛЭП осложнены удаленностью от дорог. Следствие выяснило, что две из пяти обрушившихся опор использовали с 1966 года, еще три - с 1980-х.

- В Белгороде в результате обстрела повреждены объекты энергетики.

- Арестована 18-летняя жительница Сургута, которая стала фигуранткой дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске.

- Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 (Тайвань) без страховки за полтора часа.

- В РФ не зарегистрировано случаев завоза вируса Нипах, вспышка которого наблюдается в Индии.