Песков отметил, что методы Трампа в политике не совсем соответствуют курсу РФ на многополярный мир

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Методы, к которым прибегает президент США Дональд Трамп в политике, не корреспондируются с курсом России на формирование многополярного мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Трамп - это опытный политик, политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса, сурового, беспощадного бизнеса, и он отстаивает и свои интересы, конечно, в первую очередь и интересы своей страны. Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире", - сказал он в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого размещен в телеграм-канале журналиста.

Песков добавил: "Трамп все-таки является сторонником решения всего "через колено", по-русски, он говорит, что решение через силу, а по-нашему это решение "нагибать через колено". И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. Главное - это не делать нам".

Пресс-секретарь президента отметил, что нынешнее поколение политиков в Европе не способно противостоять напористости президента США. Изменения, которые произошли в мире за последнее время, по его словам, являются "производным тех двойных стандартов, того лицемерия, которое доминировало в Европе на протяжении многих-многих десятилетий, и производным, к сожалению, бедного поколения политиков, которое сейчас у власти в Европе". "Они не способны противостоять напористости Трампа", - сказал Песков.

В качестве примера двойных стандартов в политике Европы он привел ситуацию с публикацией Трампом переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Очень интересно, что все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с Макроном, но когда Макрон публиковал разговор с Путиным, никто на дыбы не вставал", - напомнил Песков.

