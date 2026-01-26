Ограничен доступ к более чем 200 интернет-ресурсам с информацией о запрещенных БАД

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Доступ к более чем 200 интернет-ресурсам, распространяющим информацию о розничной продаже запрещенных БАД, ограничен в РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Специалисты Роспотребнадзора ежедневно анализируют объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет информации о розничной продаже запрещенных БАД. В настоящее время по результатам решений, подготовленных Роспотребнадзором, ограничен доступ к более чем 200 интернет-ресурсам, распространявшим такую информацию", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Мероприятия по выявлению и блокировке, как уточнили в ведомстве, проводятся во взаимодействии с Роскомнадзором и направлены на снижение рисков для здоровья населения и на соблюдение требований законодательства.

В ведомстве подчеркнули, что покупать БАД необходимо только у официальных поставщиков и в аптеках.