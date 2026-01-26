Поиск

Суды признали банкротами 568 тыс. граждан в 2025 г.
Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российские суды в 2025 году признали несостоятельными 568 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей, еще 68,3 тыс. инициировали этот процесс в упрощенном внесудебном порядке через многофункциональные центры (МФЦ), свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Судебная процедура личного банкротства существует в России с осени 2015 года. В первые пять лет ежегодный темп роста числа банкротств достигал 50-70%, в последние три года - 20-30%. В минувшем году в абсолютных значениях число банкротств увеличилось на 31,5% по сравнению с 2024 годом и составило 431,86 тыс. человек.

Подавляющее большинство судебных дел инициируют сами граждане: в 97,3% случаев (в 2024-м - 96,7%). Удельный вес конкурсных кредиторов в качестве заявителей составил 2,1% (годом ранее - 2,9%), Федеральной налоговой службы - 0,6% (в 2024 году - 0,5%).

Согласно статистике, кредиторы стали чаще соглашаться на рассрочки и отсрочки уплаты долга - число утвержденных планов реструктуризации в 2025 году увеличилось в 2,3 раза, до 3129 случаев по сравнению с 2024 годом, а их доля к общему числу процедур выросла с 0,3% до 0,5%.

Внесудебное банкротство

Темпы роста количества банкротств, осуществляемых путем бесплатной процедуры через МФЦ снизились. В 2025 году было возбуждено 68,3 тыс. таких дел, что на 22,9% больше, чем в 2024 году. В предшествующем году рост был гораздо больше - в 3,5 раза.

Однако статистический всплеск 2024 года был связан с изменением регулирования - со смягчением в ноябре 2023 года критериев допуска граждан к этой процедуре. Тогда был расширен диапазон долга, при существовании которого они могли инициировать упрощенную процедуру несостоятельности. Теперь он составляет от 25 тыс. рублей до 1 млн рублей (ранее 50 тыс. - 500 тыс. рублей). Кроме этого, теперь доступ к банкротству без суда получили пенсионеры и получатели социальных выплат, которые ранее не могли им воспользоваться из-за наличия регулярных платежей от государства. Они вправе обратиться в МФЦ с соответствующим заявлением через год после начала исполнительного производства, остальные граждане - через семь лет.

Доля внесудебной процедуре в общем числе банкротств граждан в прошедшем году составила 10,7%, годом ранее - 11,4%.

Всего за период существования внесудебного банкротства с сентября 2020 года по конец 2025 года стартовали 153,35 тыс. процедур, из них завершены 115,74 тыс.

Суды признали банкротами 568 тыс. граждан в 2025 г.

