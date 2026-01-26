Поиск

ФАС проверит обоснованность повышения тарифов МТС в феврале 2026 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует обоснованность повышения тарифов на услуги связи мобильного оператора ПАО "МТС" в феврале 2026 года - компания проинформировала службу о том, что они вырастут в среднем на 15,6% для 18 млн абонентов.

В частности, в опубликованном в понедельник сообщении регулятора указано, что повышение тарифов затрагивает, в том числе граждан, которым в рамках мирового соглашения с ФАС компания предложила способы снижения стоимости услуг связи.

В ноябре ФАС и МТС достигли мирового соглашения в рамках урегулирования претензий, касающихся повышения тарифов в апреле-мае 2024 года в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов. Его условия предусматривают инвестиции 2,4 млрд рублей в развертывание сети мобильной связи в населенных пунктах, где проживают менее 1 тыс. человек; перечисление в бюджет РФ незаконно полученного дохода в 664 млн рублей; предложение абонентам, столкнувшимся с ростом стоимости услуг, семи вариантов возврата тарифов.

ФАС направила МТС письмо с указанием на то, что "повышение тарифов для этой категории абонентов нарушает условия мирового соглашения; ФАС считает такие действия мобильного оператора недопустимыми".

"Также служба проанализирует обоснованность повышения стоимости услуг связи для иных абонентов и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования", - добавили в ФАС.

В пресс-службе МТС, в свою очередь, сообщили, что компания направила в ФАС информацию об исполнении мирового соглашения в части возврата средств, полученных в результате повышения тарифов в 2024 году.

"Вопросы будущих инициатив компании мировым соглашением не затрагиваются. В уведомлении о текущем изменении МТС сообщала об экономических причинах своих действий и готова предоставить в ФАС более подробные сведения", - добавили там.

