Празднование Нового года обошлось россиянам в среднем в 64,4 тыс. руб.

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Средние траты россиян на празднование Нового года из расчета на одного человека составили 64 459 рублей, что практически полностью соответствует расходам год назад - 64 439 рублей, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Новогодний стол обошелся среднестатистическому россиянину в 12 314 рублей, что незначительно дороже, чем годом раньше - 12 244 рубля, показывают результаты исследования, опубликованные организацией.

Согласно опросу, расходы на подарки по сравнению с предыдущим Новым годом снизились с 29 868 рублей до 24 636 рублей.

Что касается трат на новогодние развлечения, включая елки для детей, туристические поездки, посещение театров и ресторанов и прочее, то они оказалось выше чем год назад - 27 509 рублей, по итогам празднования наступления 2025 года они были на уровне 22 327 рублей, отмечают социологи.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 16 января 2026 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

