Решение о блокировке сайтов с готовыми домашними заданиями при принятии такого закона будет за Минпросвещения

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) разъяснил, что в случае принятия закона о блокировке в РФ сайтов с готовыми ответами на домашние задания и запрете распространять информации о материалах ЕГЭ и ОГЭ, решение об отнесении такой информации к запрещенной должно принимать министерство просвещения РФ.

"Решения о блокировке запрещённой информации в той или иной сфере принимают уполномоченные законом в данной сфере ведения органы власти или суды. Решение о блокировке в случае принятия закона о запрете информации в сфере образования должен принимать компетентный в данной сфере соответствующий орган власти", - сказали в пресс-службе ведомства в понедельник, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую инициативу Минпросвещения.

Пресс-служба Минпросвещения РФ 24 января сообщила, что министерство предлагает блокировать в РФ сайты с готовыми ответами на домашние задания, олимпиады и запретить распространение информации о материалах ЕГЭ и ОГЭ. Предполагается, что доступ к таким материалам будет блокировать РКН, уточнили в министерстве.

Подготовленный министерством законопроект вносит изменения в статьи 106 и 151 ФЗ "Об информации", вводя "запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, за исключением данных, содержащихся непосредственно в них".

Законопроект пока проходит педагогическую экспертизу.