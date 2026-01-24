Поиск

Минпросвещения РФ предлагает запретить распространение готовых домашних заданий

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ предлагает заблокировать сайты с готовыми ответами на домашние задания и запретить распространение информации о материалах ЕГЭ и ОГЭ, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Так, Минпросвещения подготовило законопроект о внесении изменений в статьи 106 и 151 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", направленный на совершенствование правового регулирования в сфере защиты образовательного процесса от распространения сведений, способных негативно повлиять на качество освоения программ, а также на результаты олимпиад школьников.

"Законопроект предполагает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, за исключением данных, содержащихся непосредственно в них", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, новые меры призваны оградить образовательный процесс от недобросовестного использования готовых решений и повысить мотивацию школьников к самостоятельной работе.

"Предполагается, что в случае размещения на сайтах готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, КИМ и решений к ним доступ к ним будет оперативно блокироваться Роскомнадзором. Предлагаемые ограничения носят адресный характер", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ограничения не предполагают полного запрета любых вспомогательных материалов. Официальные данные из учебников и их электронных версий, а также задания и решения, опубликованные самими организаторами Всероссийской олимпиады школьников, будут разрешены к размещению.

В настоящее время законопроект проходит педагогическую экспертизу, сообщили в министерстве.

