Поиск

Проекты о повышении безопасности критической информационной инфраструктуры Дума рассмотрит во вторник

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госдума во вторник рассмотрит законопроекты, направленные на повышение безопасности критической информационной инфраструктуры, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Совет Государственной Думы определил 27 января датой рассмотрения в первом чтении двух законопроектов, направленных на повышение безопасности критической информационной инфраструктуры", - цитирует журналистам в понедельник пресс-служба Госдумы слова Володина по итогам Совета Думы.

Инициативами предусматривается внесение соответствующих поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.

В РоссииНа российской критической информационной инфраструктуре выявили 1100 нарушенийЧитать подробнее

Предлагается конкретизировать содержание статьи 274.1 УК РФ "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ", дополнив ее перечнем последствий от противоправных действий. Преступлением будет считаться неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, если он повлек уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ.

Кроме того, КоАП РФ может быть дополнен нормой об ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов критической информационной инфраструктуры РФ. Согласно законопроекту, максимальные штрафы за такое правонарушение будут достигать 500 тыс. рублей для юридических лиц.

"В условиях, когда наша страна сталкивается с беспрецедентными вызовами и угрозами извне, важно дополнительно защитить системы критической информационной инфраструктуры. Сбой в работе информационных систем, автоматизированных систем управления и всех цифровых компонентов может повлиять на жизненно важные отрасли, стабильность экономики и безопасность государства, его граждан. Предлагаемые нормы повысят эффективность профилактических мероприятий на таких объектах, усилят безопасность их функционирования, а также дифференцируют ответственность в зависимости от тяжести последствий нарушения", - отметил Володин.

Вячеслав Володин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Работа системы бронирования "Леонардо" восстановлена

Решение о блокировке сайтов с готовыми домашними заданиями при принятии такого закона будет за Минпросвещения

Потребление энергомощности в РФ обновило исторический рекорд

 Потребление энергомощности в РФ обновило исторический рекорд

Авиакомпании РФ сообщили о сбое в системе бронирования "Леонардо"

Вынесен приговор экс-сотрудникам СК и ФСБ по делу о незаконном преследовании акционеров Merlion

 Вынесен приговор экс-сотрудникам СК и ФСБ по делу о незаконном преследовании акционеров Merlion

РЖД возглавили Медиарейтинг ТОП-400 компаний по итогам 2025 года

Кремль не знает об официальной реакции США на инициативу РФ передать $1 млрд в Совет мира

VW не смог обжаловать решение о локальном банкротстве в РФ в апелляционной инстанции

Каменщик обжаловал в Верховном суде решение передать "Домодедово" государству

ФАС проверит обоснованность повышения тарифов МТС в феврале 2026 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8245 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });