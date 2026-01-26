Проекты о повышении безопасности критической информационной инфраструктуры Дума рассмотрит во вторник

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госдума во вторник рассмотрит законопроекты, направленные на повышение безопасности критической информационной инфраструктуры, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Совет Государственной Думы определил 27 января датой рассмотрения в первом чтении двух законопроектов, направленных на повышение безопасности критической информационной инфраструктуры", - цитирует журналистам в понедельник пресс-служба Госдумы слова Володина по итогам Совета Думы.

Инициативами предусматривается внесение соответствующих поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.

Предлагается конкретизировать содержание статьи 274.1 УК РФ "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ", дополнив ее перечнем последствий от противоправных действий. Преступлением будет считаться неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, если он повлек уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ.

Кроме того, КоАП РФ может быть дополнен нормой об ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов критической информационной инфраструктуры РФ. Согласно законопроекту, максимальные штрафы за такое правонарушение будут достигать 500 тыс. рублей для юридических лиц.

"В условиях, когда наша страна сталкивается с беспрецедентными вызовами и угрозами извне, важно дополнительно защитить системы критической информационной инфраструктуры. Сбой в работе информационных систем, автоматизированных систем управления и всех цифровых компонентов может повлиять на жизненно важные отрасли, стабильность экономики и безопасность государства, его граждан. Предлагаемые нормы повысят эффективность профилактических мероприятий на таких объектах, усилят безопасность их функционирования, а также дифференцируют ответственность в зависимости от тяжести последствий нарушения", - отметил Володин.