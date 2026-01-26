Песков отметил, что было бы неверно фрагментарно обсуждать пункты украинского урегулирования

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неверным фрагментарное обсуждение пунктов повестки украинского урегулирования.

"Это начало работы. Работа на экспертном уровне. Эта работа в составе рабочей группы будет продолжена. Фрагментарно обсуждать какие-то пункты повестки было бы неверно", - сказал Песков журналистам, говоря об итогах переговоров в Абу-Даби.

По его словам, вопрос, будет ли меняться состав переговорной группы России, зависит от решения президента РФ Владимира Путина.

"Это зависит от президента. Пока никаких не было индикаций на этот счет", - сказал Песков.

Ранее Песков сообщил: в Кремле рассчитывают, что работа экспертов в рамках переговоров Россия-США-Украина продолжится в течение недели.