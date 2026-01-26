Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Глава государства принял главу региона в Малом выставочном зале Эрмитажа.

Предыдущая встреча Путина с Дрозденко проходила в марте 2025 года в Кремле. На ней обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции, а также актуальные социально-экономические вопросы региона.

Путин в понедельник работает в Санкт-Петербурге. Президент встретился в Эрмитаже с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом и принял губернатора города Александра Беглова.