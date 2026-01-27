Поиск

Пять землетрясений магнитудой до 5,2 произошло на Камчатке за сутки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Афтершоки продолжаются у берегов Камчатки после мощного землетрясения 30 июля прошлого года, за сутки зарегистрировано пять наиболее заметных подземных толчков магнитудой до 5,2, сообщает во вторник главк МЧС России по региону.

"За сутки произошло пять неощущаемых афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,2", - говорится в сообщении.

30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки. Наиболее сильный из них случился 19 сентября. Его магнитуда составила 7,8. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до семи баллов.

Камчатка землетрясения
