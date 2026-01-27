Поиск

Четыре человека погибли и один пострадал при пожаре в подмосковном хостеле

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в подмосковной Балашихе, который незаконно использовался как хостел, есть погибшие и пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах во вторник.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Балашихинский г. о., м-н Салтыковка, квартал Зворыкино, д.37, частный дом. Дом использовался незаконно как хостел. Всего были эвакуированы 11 человек: шестеро спасены, четверо погибли и один пострадал", - сказал собеседник агентства.

Среди спасенных есть двое детей. Возгорание было полностью ликвидировано в 7:00 на площади 35 кв. м.

Балашиха Подмосковье
