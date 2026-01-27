Дерипаска выиграл иск к The Insider о защите чести и достоинства

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования Олега Дерипаски к изданию The Insider (признано иноагентом и нежелательной организацией) о защите чести и достоинства, сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

"Суд признал распространенную ответчиками информацию об Олеге Дерипаске не соответствующей действительности, обязал ее удалить и опубликовать опровержение", - сказал адвокат.

Кроме The Insider SIA, ответчиками по иску также являются главред издания Роман Доброхотов и журналист Сергей Ежов (оба признаны в РФ иноагентами).

Судом также установлен судебный штраф в 10 тыс. рублей за каждый день возможного неисполнения решения суда ответчиками.

Ложными признаны распространенные изданием сведения о коррупционных связях бизнесмена, а также о нарушении им западных санкций.