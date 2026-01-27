Продажи электромобиля "Атом" начнутся весной

Фото: РИА Новости

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Старт продаж электромобиля "Атом" намечен на весну этого года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на международном форуме новых материалов, химии и технологий Atmexpo 2026.

Автомобиль "Атом" он упомянул в контексте использования в этом проекте современных химических материалов, отметив, что предприятие "начнет продажи уже весной".

В декабре ПАО "КАМАЗ" объявило о старте специальной программы предпродаж первой партии российских электромобилей "Атом". Старт предпродаж был приурочен к началу предсерийной сборки "Атома" на "Москвиче" с конца ноября 2025 года. "Полноценные предсерийные образцы созданы с использованием тех же технологий и стандартов, которые будут применяться в массовом производстве, что подтверждает готовность проекта к выходу на рынок", - отмечалось в пресс-релизе "КАМАЗа".

Проект электромобиля "Атом" реализует АО "Кама", которое было зарегистрировано летом 2021 г. при участии гендиректора "КАМАЗ" Сергея Когогина. Позже в состав акционеров АО вошел и сам "КАМАЗ", а среди крупных партнеров проекта появился "Росатом". В проекте также участвует в том числе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Старт серийного выпуска "Атома" на "Москвиче" планировался на 2025 г., но был сдвинут на этот год. Компания-производитель заявляла о желании поставлять машины в города-миллионники для таксопарков и каршеринга.