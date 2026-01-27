Поиск

Продажи электромобиля "Атом" начнутся весной

Продажи электромобиля "Атом" начнутся весной
Фото: РИА Новости

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Старт продаж электромобиля "Атом" намечен на весну этого года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на международном форуме новых материалов, химии и технологий Atmexpo 2026.

Автомобиль "Атом" он упомянул в контексте использования в этом проекте современных химических материалов, отметив, что предприятие "начнет продажи уже весной".

В РоссииПервый электромобиль "Атом" выпущен на конвейере "Москвича" в рамках подготовки серийного производстваЧитать подробнее

В декабре ПАО "КАМАЗ" объявило о старте специальной программы предпродаж первой партии российских электромобилей "Атом". Старт предпродаж был приурочен к началу предсерийной сборки "Атома" на "Москвиче" с конца ноября 2025 года. "Полноценные предсерийные образцы созданы с использованием тех же технологий и стандартов, которые будут применяться в массовом производстве, что подтверждает готовность проекта к выходу на рынок", - отмечалось в пресс-релизе "КАМАЗа".

Проект электромобиля "Атом" реализует АО "Кама", которое было зарегистрировано летом 2021 г. при участии гендиректора "КАМАЗ" Сергея Когогина. Позже в состав акционеров АО вошел и сам "КАМАЗ", а среди крупных партнеров проекта появился "Росатом". В проекте также участвует в том числе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Старт серийного выпуска "Атома" на "Москвиче" планировался на 2025 г., но был сдвинут на этот год. Компания-производитель заявляла о желании поставлять машины в города-миллионники для таксопарков и каршеринга.

КАМАЗ Минпромторг Антон Алиханов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В НПО Лавочкина подсчитали, что размещение АЭС на Луне потребует трех пусков в 2033-2035 годах

 В НПО Лавочкина подсчитали, что размещение АЭС на Луне потребует трех пусков в 2033-2035 годах

Задержана экс-замгубернатора Кубани Анна Минькова

Военные РФ нанесли удары по используемой в интересах ВСУ энергоинфраструктуре Украины

Продажи электромобиля "Атом" начнутся весной

 Продажи электромобиля "Атом" начнутся весной

Профессора ДВФУ арестовали во Владивостоке по делу о наркотиках

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск "Запад"

Защита обжаловала арест владельца рухнувшего здания в Новосибирске

Ближневосточные СМИ пишут, что президент Сирии в среду посетит Россию

Энергетики установили все временные опоры ЛЭП на месте аварии под Мурманском

Часть школ Мурманска остается на дистанте из-за перебоев электроснабжения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8253 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 128 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });