Профессора ДВФУ арестовали во Владивостоке по делу о наркотиках

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке арестовал на два месяца профессора вуза, которую обвиняют в покушении на незаконный сбыт марихуаны, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края во вторник.

По версии следствия, 22 января она намеревалась сбыть 7,76 грамма марихуаны. Преступление не было доведено до конца: фигурантку задержали сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п."б" ч.3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По ч. 3 ст. 228.1 УК РФ фигурантке может грозить до 15 лет лишения свободы.

Согласно сообщению, арестованная является сотрудницей Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Ходатайство следствия об аресте рассматривал Советский районный суд Владивостока.