Поиск

Профессора ДВФУ арестовали во Владивостоке по делу о наркотиках

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке арестовал на два месяца профессора вуза, которую обвиняют в покушении на незаконный сбыт марихуаны, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края во вторник.

По версии следствия, 22 января она намеревалась сбыть 7,76 грамма марихуаны. Преступление не было доведено до конца: фигурантку задержали сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п."б" ч.3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По ч. 3 ст. 228.1 УК РФ фигурантке может грозить до 15 лет лишения свободы.

Согласно сообщению, арестованная является сотрудницей Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Ходатайство следствия об аресте рассматривал Советский районный суд Владивостока.

ДВФУ Владивосток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Профессора ДВФУ арестовали во Владивостоке по делу о наркотиках

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск "Запад"

Защита обжаловала арест владельца рухнувшего здания в Новосибирске

Ближневосточные СМИ пишут, что президент Сирии в среду посетит Россию

Энергетики установили все временные опоры ЛЭП на месте аварии под Мурманском

Часть школ Мурманска остается на дистанте из-за перебоев электроснабжения

Путин обсудил с губернатором Ленобласти защиту региона от атак беспилотников

 Путин обсудил с губернатором Ленобласти защиту региона от атак беспилотников

Что произошло за день: понедельник, 26 января

Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

 Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

Работа системы бронирования "Леонардо" восстановлена
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8250 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 128 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });