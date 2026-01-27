Власти РФ прорабатывают индексацию тарифов "Почты России" с сохранением льгот

Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ прорабатывает вопрос индексации тарифов АО "Почта России" с учетом сохранения льгот для социальных категорий граждан, сообщил генеральный директор компании Михаил Волков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.

"Тот вопрос, который мы также обсуждали в рамках комитета - это недоиндексация тарифов, которая сложилась за последние годы. И здесь также прорабатывается ряд решений в правительстве по индексации тарифов "Почты" с сохранением льгот для социальных категорий граждан", - сказал Волков.

Вопрос низких тарифов "Почты" поднимается уже не впервые. Еще весной 2024 года Волков говорил, что "Почта России" обеспечивает на всей территории РФ равные условия предоставления социально значимых почтовых услуг по единым тарифам - то есть, пересылка письма "из Калининграда в Певек будет происходить по той же самой стоимости, как и в Москве". Глава Минцифры РФ Максут Шадаев тогда предлагал вернуться к государственному субсидированию социально значимых услуг компании, поскольку тарифы на них находятся ниже уровня окупаемости. Он говорил, что повысить тарифы "Почты" регулятор не может, поскольку компания выполняет социальную функцию по предоставлению гарантированного набора услуг по всей стране.

В феврале 2025 года Шадаев говорил, что доставка периодики является убыточным видом деятельности для "Почты России", при этом ее тарифы на эту услугу с 2020 года росли ниже уровня инфляции, тогда как стоимость самих изданий за этот период увеличилась в 1,5-2, а иногда и в 4 раза. Повысить тарифы на эти услуги предписывало Федеральное казначейство по итогам проверки компании, отмечал министр.

Минцифры РФ предлагало в два раза увеличить тарифы "Почты" на доставку периодики, но при этом сохранить льготу на доставку социально значимых изданий. Президент Владимир Путин позднее поручил правительству принять меры для предоставления в 2025 году "Почте России" субсидий из бюджета РФ для доставки федеральных и региональных (муниципальных) социально значимых периодических печатных изданий.

Другие инициативы

Во вторник Волков сообщил также, что на площадке правительства обсуждается законодательное закрепление за "Почтой России" статуса государственного оператора по доставке юридически значимой корреспонденции не только в бумажном виде, но и в электронном. По словам Волкова, это позволит "убрать какие-то альтернативные способы доставки для того, чтобы это находилось и под контролем государства, и в интересах граждан, чтобы не было никаких, в том числе мошеннических, схем".

Кроме того, с правительством обсуждается комплекс мер, направленных на то, "чтобы навести порядок" в сфере отправки посылок.

"Исторически государство и регулятор определили ключевые требования по осуществлению этого вида деятельности с учетом защиты конституционных прав граждан по защите тайны связи, по прослеживаемости отправлений и по комплексу мер, направленных на недопущение доставки запрещенных вложений. К сожалению, приходится констатировать, что на сегодняшний день на рынке сложилась такая ситуация, что эти требования предъявляются сейчас исключительно к "Почте", и мы видим очень много частных операторов, которые работают, по сути, на лицензированном виде деятельности без почтовой лицензии, без соблюдения всех этих правил и требований. И здесь также мы с правительством обсуждаем комплекс мер и решений для того, чтобы навести порядок, скажем так, в этой сфере", - пояснил гендиректор "Почты России".

"Мы обсуждаем совместно с правительством, что исключительно мер повышения внутренней эффективности недостаточно для того, чтобы решить системные вопросы, системные проблемы, с которыми столкнулась "Почта", - сказал Волков.

"На сегодняшний день под председательством Дмитрия Юрьевича Григоренко (вице-премьера РФ - ИФ) на площадке правительства идет предметное обсуждение всех этих решений. Я очень надеюсь, что уже в 2026 году все эти решения будут приняты", - добавил гендиректор "Почты России".