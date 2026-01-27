Военные РФ нанесли удары по используемой в интересах ВСУ энергоинфраструктуре Украины

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах украинской армии, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны.

Этими ударами поражены также места хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 154 районах.