Электроснабжение Мурманска восстановлено в полном объеме

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Мурманске электроснабжение восстановлено в полном объеме, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"В отдельных домах и квартирах управляющие компании и ресурсоснабжающие организации проводят дополнительную настройку подачи электричества. Это связано с техническими особенностями работы внутридомовых сетей после восстановления электроснабжения", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что при этом продолжаются работы по восстановлению электроснабжения ЗАТО Североморск.

Ранее во вторник Минэнерго России сообщило о подключении потребителей в Мурманской области и отмене ранее введенных ограничений.

Энергетики ПАО "Россети Северо-Запад" выполнили восстановительные работы с использованием временных опор на линии электропередачи, которая питает северо-восток Мурманска и Североморск. Специалисты продолжают работы по установке постоянных опор.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области действует режим ЧС. 23 января в 7 км от Мурманска обрушились пять опор ЛЭП. Авария произошла на сетях ПАО "Россети Северо-Запад". Это привело в Мурманске и соседнем Североморске, главной базе Северного флота, к перебоям в электроснабжении и, впоследствии, к нарушениям теплоснабжения и водоснабжения, уже устраненным.

