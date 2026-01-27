Поиск

За год по запросам Москальковой в РФ был возвращен 1851 российский военнопленный

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В прошлом году из украинского плена в ходе обмена было возвращено в Россию свыше 1,8 тыс. российских военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник.

"Только по обращениям ко мне, когда я разворачиваю работу по переговорам и взаимодействию, удалось участвовать в освобождении 1851 пленного", - сказала Москалькова на расширенном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Она отметила, что это стало возможно благодаря усилиям президента РФ, Минобороны, МИД, спецслужб, членов миссии по переговорам с украинской стороной в Стамбульском формате, МККК и другим.

Москалькова добавила, что также удалось доставить посылки и письма военнослужащим, находящимся в плену.


Хроника 24 февраля 2022 года – 27 января 2026 года Военная операция на Украине
РФ Татьяна Москалькова Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

За год по запросам Москальковой в РФ был возвращен 1851 российский военнопленный

Власти РФ прорабатывают индексацию тарифов "Почты России" с сохранением льгот

 Власти РФ прорабатывают индексацию тарифов "Почты России" с сохранением льгот

Электроснабжение Мурманска восстановлено в полном объеме

 Электроснабжение Мурманска восстановлено в полном объеме

Басманный суд заочно рассмотрит дело Юлии Тимошенко, обвиняемой в фейках о ВС РФ

"Почту России" могут докапитализировать для снижения долга

В НПО Лавочкина подсчитали, что размещение АЭС на Луне потребует трех пусков в 2033-2035 годах

 В НПО Лавочкина подсчитали, что размещение АЭС на Луне потребует трех пусков в 2033-2035 годах

Задержана экс-замгубернатора Кубани Анна Минькова

Военные РФ нанесли удары по используемой в интересах ВСУ энергоинфраструктуре Украины

Продажи электромобиля "Атом" начнутся весной

 Продажи электромобиля "Атом" начнутся весной

Профессора ДВФУ арестовали во Владивостоке по делу о наркотиках
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8255 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });