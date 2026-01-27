За год по запросам Москальковой в РФ был возвращен 1851 российский военнопленный

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В прошлом году из украинского плена в ходе обмена было возвращено в Россию свыше 1,8 тыс. российских военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник.

"Только по обращениям ко мне, когда я разворачиваю работу по переговорам и взаимодействию, удалось участвовать в освобождении 1851 пленного", - сказала Москалькова на расширенном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Она отметила, что это стало возможно благодаря усилиям президента РФ, Минобороны, МИД, спецслужб, членов миссии по переговорам с украинской стороной в Стамбульском формате, МККК и другим.

Москалькова добавила, что также удалось доставить посылки и письма военнослужащим, находящимся в плену.



