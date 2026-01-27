Поиск

Басманный суд заочно рассмотрит дело Юлии Тимошенко, обвиняемой в фейках о ВС РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении экс-премьера Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, обвиняемой в распространении фейков о российской армии, сообщает надзорное ведомство.

Дело направлено в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу, заявили в Генпрокуратуре.

Тимошенко заочно обвиняется по пп. "в", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

"По версии следствия, обвиняемая, находясь за пределами России, руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих, подготовила и разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень", - заявили в ведомстве.

Там добавили, что в июле 2024 года Тимошенко объявлена в международный розыск, в декабре 2025 года ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Басманный суд Москвы Украина Юлия Тимошенко Генпрокуратура РФ
