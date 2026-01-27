МВД заявило о сокращении числа несовершеннолетних иностранцев в РФ почти на 25%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В МВД России заявили о сокращении числа находящихся в стране несовершеннолетних иностранных граждан почти на 25% по сравнению с 2025 годом.

Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк во вторник журналистам. Она не уточнила, с чем связано данное снижение, но напомнила, что в отношении иностранных родителей, допустивших грубое нарушение обязанности по обеспечению законности пребывания (проживания) детей в России и возможности получения ими основного общего образования, действует возможность принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в стране.

Также Волк заявила, что с 28 января текущего года вступает в силу федеральный закон, который предусматривает обмен данными о детях-иностранцах между МВД России и органами управления в сфере образования.

Нововведение направлено на контроль за пребыванием в России несовершеннолетних иностранных граждан и предусматривает межведомственное взаимодействие на базе информационного ресурса МВД. В дальнейшем эти сведения будут включены в цифровой профиль иностранного гражданина.