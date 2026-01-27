Поиск

МВД заявило о сокращении числа несовершеннолетних иностранцев в РФ почти на 25%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В МВД России заявили о сокращении числа находящихся в стране несовершеннолетних иностранных граждан почти на 25% по сравнению с 2025 годом.

Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк во вторник журналистам. Она не уточнила, с чем связано данное снижение, но напомнила, что в отношении иностранных родителей, допустивших грубое нарушение обязанности по обеспечению законности пребывания (проживания) детей в России и возможности получения ими основного общего образования, действует возможность принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в стране.

Также Волк заявила, что с 28 января текущего года вступает в силу федеральный закон, который предусматривает обмен данными о детях-иностранцах между МВД России и органами управления в сфере образования.

Нововведение направлено на контроль за пребыванием в России несовершеннолетних иностранных граждан и предусматривает межведомственное взаимодействие на базе информационного ресурса МВД. В дальнейшем эти сведения будут включены в цифровой профиль иностранного гражданина.

Ирина Волк МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение по трассе М-7 ограничено из-за массового ДТП

МВД заявило о сокращении числа несовершеннолетних иностранцев в РФ почти на 25%

За год по запросам Москальковой в РФ был возвращен 1851 российский военнопленный

Власти РФ прорабатывают индексацию тарифов "Почты России" с сохранением льгот

 Власти РФ прорабатывают индексацию тарифов "Почты России" с сохранением льгот

Электроснабжение Мурманска восстановлено в полном объеме

 Электроснабжение Мурманска восстановлено в полном объеме

Басманный суд заочно рассмотрит дело Юлии Тимошенко, обвиняемой в фейках о ВС РФ

В I чтении принят проект о прекращении услуг связи операторами по запросу ФСБ

"Почту России" могут докапитализировать для снижения долга

В НПО Лавочкина подсчитали, что размещение АЭС на Луне потребует трех пусков в 2033-2035 годах

 В НПО Лавочкина подсчитали, что размещение АЭС на Луне потребует трех пусков в 2033-2035 годах

Задержана экс-замгубернатора Кубани Анна Минькова
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8255 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });