Закон об обмене данными о детях-мигрантах между школами и МВД вступит в силу 28 февраля

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Закон о передаче органами управления образованием в МВД информации о зачислении и отчислении детей мигрантов в школы и о результатах тестирования на знание русского языка начнет действовать с 28 января, сообщил через пресс-службу Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин.

"Система автоматического обмена информацией о детях-мигрантах и их семьях между органами управления образованием и МВД повысит прозрачность и эффективность учета и контроля за иностранными гражданами, проживающими в нашей стране, - считает он. - Механизм позволит оперативнее отслеживать законность нахождения ребенка и его родителей в России, а также соблюдение ими миграционного законодательства".

Вопросы совершенствования миграционной политики находятся в приоритетной повестке у депутатов Госдумы, подчеркнул Володин.

Законом предусматривается, что при этом МВД будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан.