Аэропорт Краснодара возобновил работу

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Эти меры вводились в среду для обеспечения безопасности полетов, отметил он.

Ограничения в аэропорту Краснодара были введены утром в среду, они действовали чуть больше часа. В настоящее время они сохраняются в аэропорту Геленджика.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.