Временные ограничения введены в аэропортах Геленджика, Сочи и Краснодара

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика, Сочи (Краснодарский край) и Краснодара ("Пашковский"), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил он.

Как сообщалось, временные ограничения в аэропортах Геленджика и Краснодара ввели вечером во вторник и ночью в среду, сняли – в среду утром.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика".

Аэропорт Краснодара в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.