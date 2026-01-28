Власти ЯНАО конкретизировали параметры имущества для "чумового капитала"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа определило единые характеристики имущества, которое закупается для молодых семей кочевников и необходимо для строительства национального жилья, говорится в комментарии пресс-службы губернатора региона к постановлению о внесении изменения в состав комплекта чума и нарт.

Комплект всего необходимого для своего чума, так называемый "чумовой капитал", выдается представителям коренных малочисленных народов севера на Ямале с 2021 года. Сперва его предоставляли за рождение третьего ребенка, затем не только третьего, но и четвертого или последующего. С 2024 года его можно получить по факту рождения второго или любого последующего ребенка.

Изначально был определен только состав имущества: 40 восьмиметровых шестов, два зимних нюка для покрытия чума, состоящие из порядка 60 оленьих шкур, два летних нюка из брезента, одна печь, до 1,5 куб.м досок и нарты. Предельная стоимость комплекта в 2021 году была установлена в размере 580 тысяч рублей.

Теперь же, чтобы не допустить различия в предоставляемом имуществе, конкретизированы его характеристики. Так, необходимо 35 шестов, сделанных из ели или сосны, без дефектов. Оленьи шкуры для нюков должны быть выделаны и обработаны вручную, прошиты также вручную или капроновой нитью, либо нитками, изготовленными из сухожилий северного оленя или их синтетическим аналогом. Конкретные требования есть и для досок, печи и нарт.

На Ямале живет 48 тысяч представителей коренных народов, почти 18 тысяч человек ведут кочевой образ жизни.