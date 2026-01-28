Поиск

Власти ЯНАО конкретизировали параметры имущества для "чумового капитала"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа определило единые характеристики имущества, которое закупается для молодых семей кочевников и необходимо для строительства национального жилья, говорится в комментарии пресс-службы губернатора региона к постановлению о внесении изменения в состав комплекта чума и нарт.

Комплект всего необходимого для своего чума, так называемый "чумовой капитал", выдается представителям коренных малочисленных народов севера на Ямале с 2021 года. Сперва его предоставляли за рождение третьего ребенка, затем не только третьего, но и четвертого или последующего. С 2024 года его можно получить по факту рождения второго или любого последующего ребенка.

Изначально был определен только состав имущества: 40 восьмиметровых шестов, два зимних нюка для покрытия чума, состоящие из порядка 60 оленьих шкур, два летних нюка из брезента, одна печь, до 1,5 куб.м досок и нарты. Предельная стоимость комплекта в 2021 году была установлена в размере 580 тысяч рублей.

Теперь же, чтобы не допустить различия в предоставляемом имуществе, конкретизированы его характеристики. Так, необходимо 35 шестов, сделанных из ели или сосны, без дефектов. Оленьи шкуры для нюков должны быть выделаны и обработаны вручную, прошиты также вручную или капроновой нитью, либо нитками, изготовленными из сухожилий северного оленя или их синтетическим аналогом. Конкретные требования есть и для досок, печи и нарт.

На Ямале живет 48 тысяч представителей коренных народов, почти 18 тысяч человек ведут кочевой образ жизни.

ЯНАО Ямал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Калуге на автозаводе Tenet площадь пожара увеличилась

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

 Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Два российских моряка с танкера "Маринера" освобождены и направляются в РФ

Гражданка КНР погибла при опрокидывании внедорожника на льду Байкала

Минобрнауки хочет отказаться от общих квалификаций в дипломах при переходе на новую модель высшего образования

 Минобрнауки хочет отказаться от общих квалификаций в дипломах при переходе на новую модель высшего образования

Генпрокуратура подала иск к компании-владельцу Верхнебаканского цемзавода и Новоросцемента

Российские военные за ночь сбили 75 БПЛА над российскими регионами

Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

 Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими

 Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8262 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });