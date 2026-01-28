Поиск

Москва встревожена сообщениями о планах США усилить давление на Кубу

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Москва надеется, что информация о планах США по усилению давления на Кубу не имеет под собой оснований, такие сообщения вызывают глубокую тревожность, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Подобные "вбросы" не могут не вызывать глубокой тревоги на фоне реализованного США в начале января в нарушение основополагающих норм и принципов международного права силового захвата действующего президента Венесуэлы (Николаса) Мадуро и его супруги. Тем более, что представители администрации США неоднократно озвучивали угрозы в адрес Кубы, в том числе свою готовность "повзрывать там всех", а также в нажимном ключе предлагали Гаване пойти на некую "сделку", - заявила она.

"Куба на протяжении вот уже почти 70 лет испытывает на себе тяжелейший гнет нелегитимно введенной против нее Вашингтоном экономической, торговой и финансовой блокады, - напомнила дипломат. - При этом США идут на любые ухищрения, чтобы еще больше ужесточить ее, в том числе посредством включения Кубы в одиозный перечень "стран-спонсоров терроризма".

"В связи с этим выражаем надежду, что указанные публикации не имеют под собой оснований. Здравый смысл все же должен возобладать и в Вашингтоне, - сказала Захарова. - В противном случае речь бы шла о новом грубейшем нарушении международного права, постановке национального законодательства США и введенного ими санкционного режима выше действующих международно-правовых норм, бесчеловечном посягательстве на достойную жизнь кубинских граждан, провоцировании гуманитарного кризиса на острове".

