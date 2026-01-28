США хотели бы смены власти на Кубе, но вмешиваться не намерены

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Вашингтоне хотели бы, чтобы на Кубе сменилась власть, но не намерены провоцировать эти изменения, заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.

"Нет сомнений в том, что для США было бы достижением, если бы автократическая власть на Кубе закончилась. Мы были бы за, но это не означает, что мы собираемся оказывать содействие этим изменениям", - сказал руководитель Госдепартамента.

После операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. Рубио, занимающий пост госсекретаря США, родился в США в семье кубинцев, которые были вынуждены покинуть Кубу после революции 1959 года.