Поиск

США хотели бы смены власти на Кубе, но вмешиваться не намерены

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Вашингтоне хотели бы, чтобы на Кубе сменилась власть, но не намерены провоцировать эти изменения, заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.

"Нет сомнений в том, что для США было бы достижением, если бы автократическая власть на Кубе закончилась. Мы были бы за, но это не означает, что мы собираемся оказывать содействие этим изменениям", - сказал руководитель Госдепартамента.

После операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. Рубио, занимающий пост госсекретаря США, родился в США в семье кубинцев, которые были вынуждены покинуть Кубу после революции 1959 года.

Марко Рубио Куба Госдепартамент Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Рубио констатировал, что в украинском урегулировании территориальный вопрос пока не решен

 Рубио констатировал, что в украинском урегулировании территориальный вопрос пока не решен

Глава Минфина США разочарован из-за торгового соглашения между ЕС и Индией

Что произошло за день: среда, 28 января

Рубио объяснил вывоз Мадуро из Венесуэлы

Рубио не верит в способность Европы дать работоспособные гарантии безопасности Украине

В США запасы нефти за неделю снизились на 2,3 млн баррелей

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

 Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Kia потеряла $2,3 млрд на американских пошлинах в 2025 году

В США из-за снежной бури погиб 51 человек

 В США из-за снежной бури погиб 51 человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8265 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });