Кремль назвал тревожными сообщения о возможной военно-морской блокаде Кубы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Кремле назвали тревожной информацию о возможной военно-морской блокаде Кубы со стороны США.

"Да, мы читаем много сообщений на этот счет. Это тревожная информация. Мы знаем, что наши кубинские товарищи исполнены решимости отстаивать свои интересы, свою независимость", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Он подчеркнул, что Россия очень дорожит двусторонними отношениями с Кубой.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщила, что члены администрации президента США Дональда Трампа обсуждают, следует ли блокировать любые поставки нефти на Кубу, чтобы добиться там смены власти.