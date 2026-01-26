Поиск

Кремль назвал тревожными сообщения о возможной военно-морской блокаде Кубы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Кремле назвали тревожной информацию о возможной военно-морской блокаде Кубы со стороны США.

"Да, мы читаем много сообщений на этот счет. Это тревожная информация. Мы знаем, что наши кубинские товарищи исполнены решимости отстаивать свои интересы, свою независимость", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Он подчеркнул, что Россия очень дорожит двусторонними отношениями с Кубой.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщила, что члены администрации президента США Дональда Трампа обсуждают, следует ли блокировать любые поставки нефти на Кубу, чтобы добиться там смены власти.

США Куба Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что территориальный вопрос является частью "формулы Анкориджа" и очень важен для РФ

 Песков заявил, что территориальный вопрос является частью "формулы Анкориджа" и очень важен для РФ

В Мурманске и Североморске запитаны источники тепло- и водоснабжения

В Думе сообщили о планах ограничить количество платных мест в колледжах

 В Думе сообщили о планах ограничить количество платных мест в колледжах

Вынесен приговор двум администраторам телеграм-канала с экстремистскими призывами

Восстановление электроснабжения Мурманска по окончательной схеме займет не менее недели

В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

 В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

Два человека погибли в пожаре на западе Москвы

Суды признали банкротами 568 тыс. граждан в 2025 г.

 Суды признали банкротами 568 тыс. граждан в 2025 г.

Вашингтон остался без авиасообщения из-за снежной бури

Что произошло за день: воскресенье, 25 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8241 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });