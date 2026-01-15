Поиск

В МИД России назвали неприемлемым шантаж США в отношении Кубы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Москве обеспокоены эскалацией ситуации вокруг Кубы, считают неприемлемым язык шантажа США в отношении этой страны, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы, конечно, внимательно отслеживаем ситуацию в Латинской Америке, в регионе Карибского бассейна и, безусловно, выражаем обеспокоенность ростом напряженности, эскалации, агрессивной риторики, в том числе, в отношении дружественной нам республики Куба", - сказала она.

"Выступаем за урегулирование любых межгосударственных противоречий политико-дипломатическим путем и убеждены, что язык шантажа, угроз просто неприемлем. Тем более в отношении Острова Свободы, его народа и правительства, которые на себе испытывают десятилетиями весь ужас нелегитимных, незаконных, антизаконных санкций, которые действительно уже вошли в историю под названием "блокада". Мы рассчитываем, что прагматизм и здравый смысл в конечном итоге должны возобладать", - подчеркнула Захарова.

Так она, в частности, ответила на просьбу журналиста прокомментировать соответствующие заявления президента США Дональда Трампа в отношении Кубы.

11 января Трамп посоветовал Кубе сотрудничать с Вашингтоном, "пока не поздно". Кроме того, американский лидер заявил, что "больше никакой нефти или денег не пойдет на Кубу", которая, по его словам, долгие годы "жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы".

12 января представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай решительно поддерживает Кубу в отстаивании своего национального суверенитета и безопасности и призывает Вашингтон прекратить блокаду, снять санкции и отказаться от любых форм давления в отношении Гаваны.

Тогда президент Кубы Мигель Диас-Канель написал в соцсети X, что власти республики поддерживают контакты с США только по техническим вопросам, касающимся иммиграции. При этом Диас-Канель заверил, что Гавана готова обсуждать с Вашингтоном спорные вопросы, при условии, что речь пойдёт об уважительном диалоге на равных.

Куба Мария Захарова США МИД Дональд Трамп
