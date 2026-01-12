Поиск

Китай призвал США прекратить санкции в отношении Кубы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пекин поддерживает власти Кубы в защите суверенитета и призывает США прекратить оказывать давление на Гавану, заявила в понедельник представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай решительно поддерживает Кубу в защите ее национальных суверенитета и безопасности, а также выступает против внешнего вмешательства, призывая США немедленно прекратить блокаду, санкции и любую форму давления на Кубу", - приводит ее слова Global Times.

Мао Нин также заявила, что США должны делать больше для защиты мира и стабильности в Центральной Америке.

В воскресенье президент США Дональд Трамп посоветовал Кубе сотрудничать с Вашингтоном, "пока не поздно". Кроме того, американский лидер заявил, что "больше никакой нефти или денег не пойдет на Кубу", которая, по его словам, долгие годы "жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы".

В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна готова и дальше противостоять агрессии со стороны США.

Китай США Куба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 20 россиян пострадали в столкновении катера с рыболовным судном в Таиланде

Глава МИД Ирана заявил, что за протестами стоят иностранные силы

Трамп пригрозил ExxonMobil не пустить компанию в Венесуэлу

 Трамп пригрозил ExxonMobil не пустить компанию в Венесуэлу

ЕЭК утвердила порог беспошлинного ввоза в 200 евро и пошлину 5% для товаров e-commerce

 ЕЭК утвердила порог беспошлинного ввоза в 200 евро и пошлину 5% для товаров e-commerce

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 января

"Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

 "Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

 Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

Трамп подтвердил, что США изучают варианты действий на фоне протестов в Иране

 Трамп подтвердил, что США изучают варианты действий на фоне протестов в Иране

Глава ФРС Пауэлл заявил, что Минюст США угрожает ему уголовным обвинением

Лондон намерен разработать для Киева новую ракету дальностью более 500 км

 Лондон намерен разработать для Киева новую ракету дальностью более 500 км
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 16 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8102 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 115 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });