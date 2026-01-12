Китай призвал США прекратить санкции в отношении Кубы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пекин поддерживает власти Кубы в защите суверенитета и призывает США прекратить оказывать давление на Гавану, заявила в понедельник представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай решительно поддерживает Кубу в защите ее национальных суверенитета и безопасности, а также выступает против внешнего вмешательства, призывая США немедленно прекратить блокаду, санкции и любую форму давления на Кубу", - приводит ее слова Global Times.

Мао Нин также заявила, что США должны делать больше для защиты мира и стабильности в Центральной Америке.

В воскресенье президент США Дональд Трамп посоветовал Кубе сотрудничать с Вашингтоном, "пока не поздно". Кроме того, американский лидер заявил, что "больше никакой нефти или денег не пойдет на Кубу", которая, по его словам, долгие годы "жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы".

В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна готова и дальше противостоять агрессии со стороны США.