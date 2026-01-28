Поиск

Ушаков заявил, что Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи Путина с Зеленским

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предлагал своему российскому коллеге Владимиру Путину рассмотреть возможность контактов с руководителем Украины Владимиром Зеленским; Москва никогда не отказывалась от них, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом Трампом. В ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Отрывок из интервью журналист в среду выложил в своем телеграм-канале.

По словам Ушакова, подход Москвы к этому вопросу весьма логичен, и Путин не раз его озвучивал.

"Суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов", - пояснил Ушаков.

