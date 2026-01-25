США остались довольны ходом переговоров по Украине

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица.

"Все прошло настолько хорошо, насколько это было возможно. Мы довольны тем, как сейчас обстоят дела", - сказал один из собеседников портала.

По данным Axios, "удалось обсудить все темы. Ни одна из сторон не избегала каких-либо вопросов (...). Мы чувствовали, что стороны уважают друг друга и действительно ищут решения". В частности, по информации собеседника портала, делегации обсудили тему Донбасса, ЗАЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта.

Источник Axios предположил, что если следующий раунд переговоров в Абу-Даби позволит добиться прогресса, то нельзя исключать, что дальнейшие встречи пройдут уже в Москве или в Киеве. Также, согласно оценке одного из собеседников портала, "мы подошли близко к возможной встрече Путина и Зеленского".

Ранее Стив Уиткофф заявил, что переговоры по Украине в Абу-Даби планируется продолжить на следующей неделе.