В Белом доме считают, что первый день переговоров по Украине был продуктивным

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Первый день трехсторонних переговоров по Украине в столице ОАЭ Абу-Даби прошел продуктивно, сообщил в пятницу вечером телеканал Sky News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

"Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и Россией была продуктивной", - сказал собеседник Sky News.

Источник телеканала отметил, что переговоры, как и планировалось, продолжатся в субботу.