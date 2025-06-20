Маркетплейсы будут передавать правоохранителям только данные подозреваемых в мошенничестве

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минцифры России опровергло информацию о том, что маркетплейсы будут передавать правоохранительным органам информацию о всех своих пользователях, в том числе об их местонахождении.

"В СМИ распространилась информация о том, что правоохранительные органы якобы получат информацию о местоположении всех пользователей маркетплейсов. Это не так. Никакой речи о передаче данных всех пользователей не идет. Информация будет запрашиваться исключительно в случае подозрения на мошенничество", - сказано в сообщении пресс-службы министерства.

"Например, если мошенник под видом продавца завладел данными карты пользователя, или покупатель перевел деньги, но не получил товар. Благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) правоохранители смогут оперативно получать нужную информацию и раскрывать преступления", - добавили в Минцифры.

Министерство подчеркивает, что "вся информация будет предоставляться маркетплейсами строго в рамках процессуальных оснований и законодательства".

"Речь идет только про ускорение предоставления данных и четкого определения структуры их передачи. Правоохранительные органы должны указывать законное основание для получения информации в каждом запросе", - пояснили в Минцифры.

Там отметили, что "обмен сведениями будет проводиться с учетом всех мер для защиты данных, а также прав и интересов граждан".

"Предложенные меры позволят сократить время на раскрытие киберпреступлений и сделать работу сотрудников маркетплейсов и правоохранительных органов более эффективной", - заявляет пресс-служба министерства.

Ранее Forbes сообщил о публикации Минцифры проекта новой версии правил, по которым маркетплейсы и классифайды (онлайн доски объявлений, например, Авито) будут передавать силовым органам данные через СМЭФ о продавцах и покупателях на своих площадках. "Предыдущая версия была опубликована в мае и разрешала силовикам запрашивать личные данные и информацию о покупках. Сейчас перечень предлагается расширить данными об устройстве, сетевых подключениях и местоположении пользователя этих сервисов", - говорится в материале.

Опрошенные изданием представители компаний "утверждают, что не всеми этими данными о своих пользователях агрегаторы располагают, и считают, что баланс между интересами государства и возможностями бизнеса еще нужно найти".

Проект постановления правительства "Об утверждении Правил предоставления владельцем агрегатора информации о товарах (услугах) сведений с использованием СМЭВ по запросу уполномоченного госоргана, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ" опубликован на портале проектов нормативных актов 18 июня для общественного обсуждения, которое должно завершиться 15 июля.