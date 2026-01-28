Поиск

Пожар в подмосковной конюшне потушен

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в конюшне в городском округе Ленинский, сообщает МЧС РФ.

"Пожар в конюшне Московской области ликвидирован", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства вечером в среду.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье по адресу г.о. Ленинский, п.г.т. Горки Ленинские, ул. Административная, д.1 горит конюшня на площади 4,5 тыс. кв. м. Все животные были выведены из конюшни до распространения пожара.

Локализация возгорания произошла на площади 2 тыс. 250 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

Подмосковье МЧС РФ
