Банк России отметил снижение инфляции в феврале

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Банк России накануне заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные по сезонно сглаженной инфляции: в феврале она снизилась, вернувшись на уровень сентября 2025 года.

По данным ЦБ, инфляция в феврале 2026 года к январю с устранением сезонности составила 0,47% против 1,14% в январе 2026 года. В декабре 2025 года этот показатель составлял 0,25%, в ноябре - 0,24%, в октябре - 0,58%, в сентябре - 0,48%, в августе - 0,26%, в июле - 0,75%, в июне - 0,29%, в мае - 0,34%, в апреле - 0,39%, в марте - 0,56%, в феврале - 0,57%, в январе прошлого года - 0,8%.

Базовый индекс потребительских цен с сезонной корректировкой в феврале составил 0,39% против 0,74% в январе 2026 года, 0,46% в декабре 2025 года, 0,32% в ноябре, 0,43% в октябре и 0,39% в сентябре прошлого года.

Это не первый раз, когда Банк России публикует расчеты по сезонно скорректированной инфляции сразу после выхода данных Росстата по месячной инфляции и в преддверии заседания совета директоров по ставке. В прошлый раз, в сентябре 2025 года, ЦБ опубликовал данные о снижении инфляции с устранением сезонности в августе прошлого года (тогда этот показатель вернулся к июньскому уровню). Регулятор же в сентябре снизил ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), хотя консенсус предполагал 200 б.п. (только незадолго до заседания стали чаще звучать мнения в пользу 100 б.п.).

Впервые ЦБ опубликовал данные по сезонно скорректированной инфляции в преддверии заседания по ставке в сентябре 2024 года. После их выхода некоторые аналитики пересмотрели свои ожидания по ставке ЦБ: если раньше базовым вариантом они считали ее сохранение на уровне 18%, то потом ждали повышения до 19-20%. ЦБ в итоге повысил ставку на 100 б.п. - до 19%.

Росстат 13 марта опубликовал данные по инфляции за февраль 2026 года. За месяц она составила 0,73% после 1,62% в январе. Годовая инфляция в феврале 2026 года замедлилась до 5,91% (аналитики ожидали 5,73%) с 6% на конец января и 5,59% на конец декабря 2025 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в феврале 2026 года, по данным Росстата, составил 100,52% (в январе 2026 года - 100,95%), в годовом выражении - 105,18% (после 105,43% в январе).

Очередное заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике пройдет 20 марта.

До этого ЦБ опубликует оперативные данные по инфляционным ожиданиям бизнеса (17 марта) и населения (18 марта). Регулятор неоднократно отмечал, что они также важны при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Банк России в феврале снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 15,5% годовых. При этом регулятор отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.