В Костроме рядом с гимназией № 28 нашли обломки беспилотника

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Костроме у старого корпуса гимназии № 28 обнаружили обломки беспилотника, сообщил губернатор области Сергей Ситников.

По предварительным данным на них могут находиться частицы взрывчатого вещества. Обломки решили уничтожить на месте.

Людей из соседних домов временно эвакуировали, их приняли в лицее №34.

Тех, кто остался дома, просят не подходить к окнам.



На месте работают оперативные службы региона, которые координирует губернатор.