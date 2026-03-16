Что произошло за день: понедельник, 16 марта

Арест средств "Южуралзолота", 61 БПЛА, сбитый на пути к Москве, начало точечной операции Израиля в Ливане, ускорение роста цен на московских АЗС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Судебные приставы постановили наложить арест на средства "Южуралзолота" на сумму 32,1 млрд рублей.

- С начала суток сбит 61 беспилотник, летевший в направлении Москвы.

- Армия обороны Израиля объявила о начале точечной наземной операции против "Хезболлы" на юге Ливана.

- Telegram оштрафован на 35 млн рублей за то, что не удалил запрещенный в РФ контент.

- На Солнце зарегистрирована крупная вспышка, которая может вызвать сильную геомагнитную бурю на Земле в ближайшие дни.

- Минкультуры РФ объявило о новых назначениях. Иван Лыкошин (ранее - директор "РОСИЗО") возглавил департамент музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры. Он сменил Елену Харламову, которая станет гендиректором музея-заповедника "Архангельское". Новым руководителем "РОСИЗО" стал Георгий Москвичев.

- Цены на бензины на АЗС Москвы на минувшей неделе поднялись сразу на 21 копейку. Средневзвешенная стоимость Аи-92 по данным на 16 марта - 63,37 руб./л., Аи-95 - 69,88.

- Российский теннисист Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });