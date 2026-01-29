СМИ полагают маловероятным заход атомного авианосца США в Оманский залив из-за Ирана

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американский атомный авианосец USS Abraham Lincoln в случае военной операции, скорее всего, не будет заходить в Оманский, а уж тем более в Персидский залив, где береговые ракетные силы Ирана будут иметь максимальную дальность действия, считает издание India Today.

В понедельник в район Ближнего Востока прибыла американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln. В состав группы входят три ракетных эсминца. В настоящее время авианосец находится в Аравийском море вблизи Омана на расстоянии примерно 750 км от побережья Ирана.

USS Abraham Lincoln вероятнее всего будет действовать в Аравийском море, используя горный рельеф Омана в качестве частичной географической защиты, пишет издание.

При этом авианосец не является стационарной целью, он может постоянно менять курс, двигаясь со скоростью более 25 узлов и преодолевая сотни километров в день в открытом Аравийском море. Кроме того, в состав авианосной ударной группы входят три эсминца, оснащенных самыми современными системами противоракетной обороны, подчеркивает India Today.