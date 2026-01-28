ВВС США перебросили на Ближний Восток самолеты боевой связи

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - ВВС США перебросили на Ближний Восток два самолета E-11A BACN, которые предназначены для обеспечения связью войск в условиях ведения боевых действий, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Эти самолеты обеспечивают непрерывный обмен оперативной информацией между наземными, морскими и воздушными силами, функционируя в качестве центрального узла связи или "Wi-Fi в небе", как описывают их возможности американские военные.

Один из этих самолетов был размещен на авиабазе в Саудовской Аравии. Всего ВВС США располагают парком из семи E-11A, которые на постоянной основе размещены на авиабазе Робинс в американском штате Джорджия.

В среду ВВС США также перебросили на Ближний Восток стратегический самолет радиоэлектронной разведки RC-135V/W Rivet Joint.

Тем временем дальний беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США в среду провел многочасовое патрулирование к юго-востоку от Ирана. Он курсировал по маршруту из Персидского в Оманский залив, пролетая через Ормузский пролив.

В минувшее воскресенье в район Ближнего Востока прибыла американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln. В состав группы входят три ракетных эсминца. В настоящее время авианосец находится в Аравийском море вблизи Омана.