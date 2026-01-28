Поиск

Саудовская Аравия не допустит нанесения ударов по Ирану со своей территории

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в телефонном разговоре заверил президента Ирана Масуда Пезешкиана, что Эр-Рияд не допустит использования своей территории или воздушного пространства для нападения на Тегеран.

Согласно заявлению саудовского МИД, наследный принц "подтвердил в ходе разговора позицию королевства в отношении уважения суверенитета Исламской Республики Иран и что королевство не допустит использования своего воздушного пространства или своей территории для каких-либо военных действий против Ирана".

Ранее о беседе Пезешкиана и бен Салмана сообщила канцелярия президента Ирана. Согласно сообщению, президент Ирана подчеркнул, что власти страны приветствуют любой мирный процесс. Также Пезешкиан обвинил США и Израиль в оказании экономического давления на Иран, разжигании войны в июне прошлого года и поддержке недавних протестов.

Саудовская Аравия не допустит нанесения ударов по Ирану со своей территории

