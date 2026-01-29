У КСИР готовы планы на случай любых конфликтных сценариев вокруг Ирана

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирана готовы дать ответ на любые действия со стороны противников страны, заявил IRNA представитель КСИР генерал Али Мохаммед Наени.

По его словам, реальное положение дел "отличается от вражеской пропаганды в СМИ", ВС Ирана контролируют ситуацию и имеют план действий для противодействия любому конфликтному сценарию. Эти сценарии, в частности, включают в себя военные действия.

Наени обвинил США в ведении "психологической войны" для запугивания иранского народа.

28 января глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети, что Иран ответит на любую агрессию со стороны США: "Наши храбрые вооруженные силы готовы, с пальцами на курке, немедленно и мощно ответить на любую агрессию".

По данным CNN, президент США Дональд Трамп взвешивает возможность нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные обсуждения между Вашингтоном и Тегераном по поводу ограничения иранской ядерной программы и производства баллистических ракет не привели к прогрессу. Телеканал отметил, что Трамп еще не принял окончательного решения о дальнейших действиях, хотя и считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом января, поскольку теперь в регионе находится авианосная ударная группа США.