Резервный борт с пассажирами севшего во Вьетнаме самолета прибыл в Иркутск

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Резервный борт авиакомпании Azur Air с пассажирами самолета авиарейса Нячанг - Иркутск, совершившего в среду незапланированную посадку в Ханое (Вьетнам), прибыл на место назначения, сообщили "Интерфаксу" в справочной иркутского аэропорта в четверг.

"Рейс прилетел", - сказали в справочной.

Пресс-служба Azur Air проинформировала, что в Ханой прибыли инженерно-технические специалисты авиакомпании для оценки технического состояния самолета Boeing 757, который ранее совершил в столице Вьетнама незапланированную посадку.

"На момент вылета из Нячанга (Камрань) самолет был полностью исправен. Выполнявшиеся непосредственно перед рейсом Нячанг - Иркутск полеты на этом воздушном судне также прошли без замечаний", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Как сообщалось, в среду около 11:00 по московскому времени самолет Boeing-757 авиакомпания Azur Air, следовавший по маршруту Нячанг - Иркутск, благополучно совершил незапланированную посадку в Ханое. На борту находились 238 пассажиров и семь членов экипажа, пострадавших нет.

Ранее этот борт уже совершал незапланированную посадку. Так, 23 января в ходе выполнения рейса Пхукет - Барнаул самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air по технической причине осуществил незапланированную посадку в международном аэропорту Ланьчжоу (Китай). Посадка прошла благополучно, в штатном режиме. На борту находились 238 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал. За пассажирами вылетел резервный борт, который доставил их в пункт назначения на следующий день.