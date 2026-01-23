За пассажирами севшего в КНР самолета рейса Пхукет-Барнаул отправят резервный борт

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Azur Air разместит в гостинице пассажиров выполнявшего рейс ZF-2998 Пхукет-Барнаул самолета, который ранее совершил незапланированную посадку в аэропорту Ланьчжоу (Китай), и направит за ними резервный борт, сообщает пресс-служба авиакомпании.

По состоянию на 13:30 по московскому времени идет высадка пассажиров в здание аэровокзала. Она проходит в штатном режиме. Наземные службы аэропорта готовятся к выдаче багажа, говорится в сообщении.

"Для выполнения рейса в Барнаул будет задействовано резервное воздушное судно. О времени вылета резервного самолета из Китая авиакомпания проинформирует дополнительно. На время ожидания пассажирам будут предоставлены все услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, в пятницу около 12:00 по московскому времени в ходе выполнения рейса по маршруту Пхукет - Барнаул самолет Boeing-757-200 авиакомпании Azur Air по технической причине осуществил незапланированную посадку в международном аэропорту Ланьчжоу. Посадка прошла благополучно, в штатном режиме. На борту находились 238 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто не пострадал.