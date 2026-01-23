Подавший сигнал бедствия самолет рейса Пхукет-Барнаул успешно сел в Китае

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Boeing-757 авиакомпании Azur Air, выполняющий рейс из Пхукета в Барнаул и подавший сигнал бедствия над территорией Китая, совершил незапланированную посадку в Ланьчжоу, следует из данных сайта Flightradar.

В авиакомпании "Интерфаксу" сообщили, что службы авиакомпании мониторят ситуацию и находятся в контакте с авиационными властями России и представителем авиакомпании в КНР.

"Посадка прошла благополучно, в штатном режиме", - уточнила пресс-служба авиакомпании Azur Air.

На борту находятся 238 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто не пострадал.

"Профильные специалисты в ближайшее время проведут оценку технического состояния самолета для уточнения причин посадки", - сказано в сообщении.

Службы авиакомпании в усиленном режиме предпринимают необходимые меры для обслуживания пассажиров и обеспечения дальнейшего перелета в пункт назначения, отметили в авиакомпании.