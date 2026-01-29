Поиск

Руководство Демпартии США призвало сторонников не ездить в Миннесоту на митинги

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Руководство Демократической партии в Палате представителей посоветовало однопартийцам не ездить в Миннесоту, чтобы поддержать там протестующих против действий Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), сообщает Axios.

По данным портала, которому удалось ознакомиться с письмом, адресованным демократам в Конгрессе, высокопоставленный сотрудник лидера демократического меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса призвал законодателей оставаться в своих округах по соображениям безопасности.

В миреТрамп предостерег мэра Миннеаполиса от несоблюдения федеральных законовЧитать подробнее

"Посещение штата прямо сейчас, хотя и с благими намерениями, создает нагрузку на местные ресурсы и не оказывает поддержки нашим коллегам, городскому правительству и правительству штата, местным правоохранительным органам и, самое главное, жителям Миннеаполиса", - цитирует Аxios письмо.

Ранее ICE и Погранично-таможенная служба США два месяца вели поиски нелегалов в Миннеаполисе, задействовали 3 тыс. агентов. Были задержаны примерно 3,4 тыс. человек. Местные власти выступили с критикой таких мер, в штате начались акции протеста.

В результате рейдов были убиты двое граждан США - правозащитница Рене Николь Гуд и медбрат Алекс Претти.

Накануне Джеффрис заявил, что президент США Дональд Трамп должен отправить в отставку министра внутренней безопасности Кристи Ноэм из-за гибели людей в ходе рейдов против нелегалов в штате Миннесота, а при отказе Трампа сделать это против нее нужно инициировать процедуру импичмента.

В то же время во вторник во время выступления члена Палаты представителей от демократов Ильхан Омар, критиковавшей миграционную политику Трампа, на нее напал неизвестный.

"Во время ее выступления в мэрии один из агитаторов попытался напасть на конгрессвумен, распылив неизвестное вещество из шприца", - сообщили в ее офисе в соцсети X.

Миннесота Миннеаполис Дональд Трамп США ICE
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Dow Jones и S&P 500 почти не изменились по итогам торгов

 Dow Jones и S&P 500 почти не изменились по итогам торгов

Резервный борт с пассажирами севшего во Вьетнаме самолета прибыл в Иркутск

Корабль ТОФ провел поиск субмарины условного противника

 Корабль ТОФ провел поиск субмарины условного противника

Рубио констатировал, что в украинском урегулировании территориальный вопрос пока не решен

 Рубио констатировал, что в украинском урегулировании территориальный вопрос пока не решен

Что произошло за день: среда, 28 января

ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

 ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 6,4%

Песков заявил, что продолжение переговоров РФ-США-Украина намечено на 1 февраля

 Песков заявил, что продолжение переговоров РФ-США-Украина намечено на 1 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8268 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });