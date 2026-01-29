Руководство Демпартии США призвало сторонников не ездить в Миннесоту на митинги

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Руководство Демократической партии в Палате представителей посоветовало однопартийцам не ездить в Миннесоту, чтобы поддержать там протестующих против действий Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), сообщает Axios.

По данным портала, которому удалось ознакомиться с письмом, адресованным демократам в Конгрессе, высокопоставленный сотрудник лидера демократического меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса призвал законодателей оставаться в своих округах по соображениям безопасности.

"Посещение штата прямо сейчас, хотя и с благими намерениями, создает нагрузку на местные ресурсы и не оказывает поддержки нашим коллегам, городскому правительству и правительству штата, местным правоохранительным органам и, самое главное, жителям Миннеаполиса", - цитирует Аxios письмо.

Ранее ICE и Погранично-таможенная служба США два месяца вели поиски нелегалов в Миннеаполисе, задействовали 3 тыс. агентов. Были задержаны примерно 3,4 тыс. человек. Местные власти выступили с критикой таких мер, в штате начались акции протеста.

В результате рейдов были убиты двое граждан США - правозащитница Рене Николь Гуд и медбрат Алекс Претти.

Накануне Джеффрис заявил, что президент США Дональд Трамп должен отправить в отставку министра внутренней безопасности Кристи Ноэм из-за гибели людей в ходе рейдов против нелегалов в штате Миннесота, а при отказе Трампа сделать это против нее нужно инициировать процедуру импичмента.

В то же время во вторник во время выступления члена Палаты представителей от демократов Ильхан Омар, критиковавшей миграционную политику Трампа, на нее напал неизвестный.

"Во время ее выступления в мэрии один из агитаторов попытался напасть на конгрессвумен, распылив неизвестное вещество из шприца", - сообщили в ее офисе в соцсети X.