Трамп предостерег мэра Миннеаполиса от несоблюдения федеральных законов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал мэра Миннеаполиса не чинить препятствия исполнению иммиграционных законов на территории этого города.

"Удивительно! Мэр Джейкоб Фрей только что заявил: "Миннеаполис не соблюдает и не будет обеспечивать исполнение федеральных иммиграционных законов". И это после того, как у меня был очень хороший разговор с ним. Не мог бы кто-нибудь из его ближайшего окружения объяснить ему, что это заявление - очень серьезное нарушение закона; и что он играет с огнем!" - написал он в Truth Social.

Ранее Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) и Погранично-таможенная служба США два месяца вели поиски нелегалов в Миннеаполисе, задействов 3 тысяи агентов. Были задержаны примерно 3,4 тысячи человек. Местные власти выступили с критикой таких мер, в штате начались акции протеста. В ходе рейдов и протестов против них были убиты два гражданина США - мать семейства Рене Николь Гуд и медбрат Алекс Претти.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис 27 января заявил, что Трамп должен отправить в отставку министра внутренней безопасности Кристи Ноэм из-за гибели людей в ходе рейдов против нелегалов в штате Миннесота, а при отказе Трампа сделать это против нее нужно инициировать процедуру импичмента.

Трамп неоднократно критиковал миграционную политику предыдущего президента Джо Байдена и его администрации. В преддверии выборов 2024 года Трамп пообещал ужесточить политику в отношении лиц, нелегально попадающих в США.

На этой неделе представитель Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что Трамп призывает Конгресс США принять закон против "городов-убежищ" для более эффективного контроля реализации миграционной политики. "Города-убежища" (sanctuary cities) - американские штаты и города, которые отказываются от сотрудничества с федеральными властями в сфере миграционного права или ограничивают взаимодействие.