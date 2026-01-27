Поиск

Лидер демократов в США грозит импичментом министру внутренней безопасности

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп должен отправить в отставку министра внутренней безопасности Кристи Ноэм из-за гибели людей в ходе рейдов против нелегалов в штате Миннесота, при отказе Трампа сделать это против нее нужно инициировать процедуру импичмента, заявил во вторник лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис.

"Насилие, которое обрушило министерство на народ Америки, должно немедленно прекратиться. Ноэм нужно сейчас же уволить, или мы запустим в Палате представителей процедуру импичмента", - цитирует портал Axios слова конгрессмена.

"Мы можем сделать это по-хорошему или по-плохому", - добавил Джеффрис.

Однако, напоминает Axios, обе палаты Конгресса на данный момент контролируют республиканцы. Пока Республиканская партия не выражала стремления подвергнуть Ноэм импичменту.

Ранее CBS со ссылкой на источники передавал, что администрация США ведет проверку исполнения обязанностей министром внутренней безопасности Ноэм из-за роста напряженности в штате Миннесота, где в ходе рейдов против нелегалов погибли два человека. В понедельник Ноэм вызывали в Белый дом для обсуждения работы ее ведомства.

Но позднее Трамп выразил уверенность в эффективности работы Ноэм на своем посту. Он ответил отрицательно на вопрос, собирается ли Ноэм подать в отставку.

Иммиграционная и таможенная полиция США и Погранично-таможенная служба США два месяца вели поиски нелегалов в районе Миннеаполиса - крупнейшего города штата Миннесота, задействовали 3 тыс. агентов. Были задержаны примерно 3,4 тыс. человек. Местные власти выступили с критикой таких мер, в штате начались акции протеста.

